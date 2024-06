Šćekić: Odlazak Šarkića veliki gubitak za crnogorski fudbal i sport

Podgorica, (MINA) – Smrt golmana reprezentacije Crne Gore Matije Šarkića veliki je gubitak njegovu porodicu, crnogorski fudbal i sport, poručio je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

Šćekić je uputio telegram saučešća porodici i prijateljima Šarkića.

On je istakao da je vijest da je Šarkić preminuo ostavila sve u šoku.

“Ovo je veliki gubitak za njegovu porodicu, crnogorski fudbal i sport. Upućujem iskreno saučešće njegovoj porodici i prijateljima”, napisao je Šćekić u telegramu.

