SC Derbi sjutra protiv Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija i Sutjeske odigraće sjutra u Podgorici prvi meč polufinala plej-ofa Prveb A EKO muške crnogorske košarkaške lige.

SC Derbi je pravo nastupa u polufinalu stekao kao jedan od dva najbolje plasirana crnogorska tima u Admiralbet ABA ligi.

Sutjeska je bila prva u ligaškom dijelu Prve A EKO MCKL, a kroz dva meča baraža eliminisala je Primorje i stigla do polufinala.

Prvi meč biće odigran u dvorani Kuća košarke u 19 sati.

Revanš je u Nikšiću 13. maja (18.00).

Drugi polufinalni par čine Budućnost Voli i Podgorica Bemaks, a termin će biti naknadno određen.

