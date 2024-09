SC Derbi sjutra gost Cibone

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Podgorici protiv Cibone posljednju utakmicu drugog kola Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je regionalni šampionat počeo pobjedom protiv subotičkog Spartaka 84:76, dok je Cibona pred svojim navijačima izgubila od Zadra 87:69.

SC Derbi i Cibona sedmi put biće rivali u ABA ligi, a obje ekipe ostvarile su po tri pobjede u međusobnim duelima.

Utakmica u Košarkaškom centru “Dražen Petrović” počeće u 19 sati.

