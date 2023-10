SC Derbi bolji od Zadra

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija savladali su večeras u Podgorici ekipu Zadra 88:75 (17:18, 24:21, 26:17 i 21:19) u utakmici drugog kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim do drugog trijumfa u sezoni predvodio je Kenan Kamenjaš sa dabl-dabl učinkom od 14 poena i 12 skokova, a istakao se i Zoran Vučeljić sa 13 koševa.

Dvocifrenici u ekipi Derbija bili su i Luka Bogavac i Vasilije Baćović sa po 11 poena.

U ekipi Zadra najbolj je bio Luka Božić sa 26 poena i 11 skokova.

U prvom kolu SC Derbi je bio bolji od drugog hrvatskog predstavnika Splita (76:72).

U narednom kolu košarkaši Derbija igraće protiv Igokee u Laktašima.

