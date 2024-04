Rukometašice ubjedljive protiv Bugarske

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici selekciju Bugarske 35:17, u utakmici posljednjeg, šestog kola, kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će u novembru i decembru biti odigrano u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj.

Crnogorske rukometašice nastup u grupi završile su na 1. mjestu, sa maksimalnim učinkom, ispred Srbije, Turske i Bugarske.

Lavice je do pobjede predvodila Jelena Despotović sa sedam golova, Tanja Ivanović upisala je šest, a Nađa Kadović pet pogodaka.

Kod Bugarki najefikasnija je bila Marinela Panajotova sa šest golova.

Izabranice Bojane Popović selekciju Bugarske su savladale i u prvom duelu 15. oktobra prošle godine, a tada je u Šumenu bilo 34:20.

Današnji duel bio je posljednja provjera crnogorskim rukometašicama za kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre, koji ih očekuje od 11. do 14. aprila u njemačkom Ulmu.

Rivali za dvije pozicije koje vode na Olimpijske igre u Parizu biće im Njemačka, Slovenija i Paragvaj.

