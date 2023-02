Ranitović predstavnik EGCA na turniru Lige šampione

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Miloš Ranitović biće predstavnik Evropske klupske golbal federacije (EGCA) na prvom turniru golbal Lige šampiona grupe sjever, saopšteno je iz te međunarodne asocijacije.

Turnir će biti održan u finskom Espou od 24. do 26. februara.

Ranitović je član takmičarskog komiteta EGCA od septmbra prošle godine i biće prvi predstavnik te organizacije na nekom od turnira, jer je to pravilo donešeno na sjednici komiteta u novembru.

“Uloga predstavnika EGCA je nadzor organizacije turnira, provjera tačnosti podataka i članstvo u komisiji za rješavanje protesta i krupnih prekršaja na turnirima u organizaciji EGCA”, saopšteno je iz asocijacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS