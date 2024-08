Ranitović: Crnogorska delegacija kompletirana, odrađeni prvi treninzi

Pariz, (MINA) – Crnogorska delegacija i pored problema u transportu kompletirana je i smjestila se u Paraolimpijsko selo, a sportisti su odradili i prve treninge, kazao je šef misije Miloš Ranitović.

Ranitović, koji je tu funkciju obavljao i u Tokiju, kazao je da je najvažnije da su oprema i rekviziti crnogorskih sportista stigli na vrijeme i da ih eventualno kašnjenje nije omelo da odrade trening.

“Specijalizovana oprema, koplje i i stolica Maje Rajković i puška Miloša Đinović stigli na vrijeme, pa je naš strijelac već danas bio na strelištu. Uslovi u selu su pristojni i za sada sistem funkcioniše kako treba. Već danas počinju pripreme za svečano otvaranje, kako bi sjutra bili spremni za tu svečanu ceremoniju”, rekao je Ranitović agenciji MINA.

On je najavio da je organizator da predvidio da u 16 sati odazak iz sela paraolimpijski delegacija, dok je za 20 sati zakazana svečana ceremoinija.

Zastavu na ceremoniji svečanog otvaranja Paraolimpijskih igara nosiće stonoteniser Luka Bakić i atletičarka Maja Rajković.

Ceremonija otvaranja biće održana van stadiona, na Trgu Konkord i u aveniji Jelisejskih polja.

Za nastup na Igrama akreditovano je 4.400 sportista iz 186 država svijeta, koji će se nadmetati u 549 različitih takmičenja u 22 sporta.

Crnogorski sport osoba sa invaliditetom predstavljaće stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić (kategorija S10), atletičarka Maja Rajković i strijelac Miloš Đinović.

Rajković će se takmičiti u bacanju koplja, u kategoriji F54, a Đinović u disciplini vazdušna puška, u kategoriji SH1 – R3.

Bakić i Đinović prvi će od crnogorskih sportista na borilište – 1. septembra.

Radovića i Bakića, ukoliko opravdava očekivanja i prođe osminu finala, dan kasnije očekuju četvrtfinalni mečevi.

Za 3. septmbar zakazani su polufinalni, dok je dan kasnije biti poznat osvajač zlatne medalje u kategoriji S10.

Rivale će saznati u petak, za kada je zakazan žrijeb.

Posljednja će od crnogorskih sportista na borilište Maja Rajković, koja će nastupiti 7. septembra.

