Radulović očekuje fudbalski ambijent, više navijača i sportsku atmosferu

Podgorica, (MINA) – Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović kazao je da predstojećeg duela sa Bosnom i Hercegovinom očekuje pravi fudbalski ambijent, više navijača i sportsku atmosferu.

Crna Gora i Bosna i Hercegovina odigraće sjutra utakmicu trećeg kola B grupe Lige nacija.

Radulović smatra da postoji rivalstvo, ali pravo sportsko.

“Mi smo sa istih prostora, iz iste škole i istog shvatanja fudbala. Vjerujem da će navijači vidjeti dosta toga lijepog od obje selekcije”, kazao je Radulović.

On smatra da crnogorska selekcija, ukoliko ponovi igru iz duela sa Rumunijom, može ostvariti pozitivan rezultat.

“Bosna i Hercegovina ima izbalansiranu ekipu i po dva igrača na svim pozicijama. Rekao bih, da je pojedinačni kvalitet iznad onoga što pružaju kao tim. Imaju veoma kvalitetne igrače iz jakih evropskih klubova, koji zaslužuju maksimalan respekt, ali iznad svega – cijenimo sebe. Naš cilj je jasan, kao i putokaz koji nas vodi do pozitivnog rezultata”, rekao je Radulović.

