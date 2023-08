Radović: Važna pobjeda, odrađen prvi korak

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je važan trijumf i odradila prvi korak na Svjetskom prvenstvu, kazao je selektor Boško Radović.

Crnogorski košarkaši slavili su u Manili, na startu

šampionata, selekciju Meksika 91:71.

Radović je čestitao Meksiku na dobroj utakmici i svojim igračima na pobjedi.

“Trijumf je najvažniji, otvorili smo turnir pobjedom, što smo i htjeli. Krenuli smo nervozno u napadu, a u odbrani smo bili agresivni tokom cijelog meča. U napadu moramo igrati preciznije, iako smo postigli 91 poen. Prvi korak odradili smo kako treba“, rekao je Radović na konferenciji za novinare.

Radović je, govoreči u igri Nikole Vučevića, kazao da je centar Čikaga donio veliki kvalitet crnogorskom timu.

“Imamo dosta napadačkih opcija, protiv Meksika je radio Nikola“, dodao je Radović.

Komentarišući narednog rivala i nedjeljni duel sa Egiptom (10.45h), Radović je naglasio da je jednako važan kao onaj protiv Meksika.

Vučević je kazao da je trijumf jako bitan za samopouzdanje tima.

“Veoma dobra utakmica. Bilo je važno da krenemo pobjedom protiv ekipe koja nam ne leži. Sve što smo pričali kao tim smo sproveli. Stručni štab je dobro uradio posao. Veoma dobra pobjeda za nas, bili smo nervozni, ali smo dobro odgovorili na njihovu trku. Bitan trijumf za samopouzdanje“, rekao je Vučević.

On je naglasio da nije bilo lako doći do pobjede.

“Mnogo poštovanja za njih, rezultat nije realno stanje. Defintivno težak meč, ali smo uspjeli da iskoristimo njihove greške. Imali smo kontrolu u drugom poluvremenu”, rekao je Vučević.

On je istakao da će učešće na Mundobasketu biti dobro iskustvo za njega.

“NBA i FIBA su potpuno različite. Svako iskustvo čini te boljim igračem. Na ovom turniru treba da se prilagodim, ne mogu da igram kao u NBA, drugačije je. Svakako, dobro iskustvo za mene”, rekao je Vučević.

Komentarišići svoju igruu protiv Meksika i pogođena sva tri šuta za tri poena, Vučević je istakao da trojke uvijek pomažu.

“Znam da treba da počnem unutra, da sam jak ispod obruča, ali bio je to jedan od onih dana kada mi je sve išlo i izvlačio sam se na šut. Nisam želio da forsiram, želio sam da budem unutra”, rekao je Vučević.

