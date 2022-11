Radičević: Od prve sekunde pokazale da medalja pripada Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crnogorske rukometašice zasluženo su osvojile medalju na Evropskom prvenstvu, a u meču sa Francuskom pokazale su od prve do posljednje sekunde da im ona pripada, ocijenila je kapitenka Jovanka Radičević.

Za lavice je danas organizovan doček na Aerodromu Podgorica, povodom osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu, a osoblje Air Montenegra zajedno sa rukometašicama napravilo je sjajnu atmosferu u avionu.

Radičević je agenciji MINA, komentarišući završnicu utakmice protiv Francuskinja, rekla da su bile mirne jer su znale da će pobijediti.

“Koliko god smo željeli da osvojimo medalju znali smo da nećemo dozvoliti nikome da nam to sruši, jer mislim da smo od prve do posljednje sekunde pokazale da to pripada nama, borile smo se kao prave lavice, ostavile srce na terenu i znale smo da to ne može niko da nam uzme“, rekla je Radičević.

Upitana da li postoji šansa da se, nakon novog velikog uspjeha, predomisli i još ostane u reprezentaciji, Radičević je kazala da ne postoji, da je dala tu riječ i odigrala posljednji ples.

“Nijesam mogla da poželim ljepši kraj, zaista sam imala karijeru za ponos, navijači i moja Crna Gora su to znali da ispoštuju. Potvrdu sam dobila prvo 9. novembra, a onda i sinoć“, navela je Radičević.

Kako je kazala, srce joj je puno, uspjela je u svemu što je zamislila i Bog je nagradio za sve.

Reprezentativka Đurđina Jauković ocijenila je da je na prvenstvu presudna bila utakmica protiv Rumunije.

“Itana Grbić je presudila, najviše zahvaljujući njoj plasirali smo se u polufinale, ali sigurno da je najljepši trenutak jučerašnja utakmica i mislim da smo stvarno zasluženo osvojile bronzu, bio je i težak put“, navela je Jauković.

Ona smatra da je na početku rijetko ko vjerovao u njih, ali da ih je prvo nosila publika iz Podgorice, zatim u Skoplju, a na kraju i u Ljubljani.

Jauković je poručila da je stvarno ponosna na čitavu ekipu, da nije bilo nimalo lako, ali da su na kraju uspjeli sa svim da se izbore.

Kako je rekla, zasluga je reprezentacije koliko i ljudi koji su ih podržavali u Morači, Skoplju i Ljubljani.

Jauković je, komentarišući završnicu duela sa Francuskom, kazala da joj je u mislima prvo bila Itana Grbić.

„Znam koliko je ona to željela i sebe krivila za te stvari, iako to nije bila njena greška jer je sve odradila kako treba, jednostavno je to neka sudijska odluka koju nijesmo mogli promijeniti“, dodala je Jauković.

Ona je kazala da je u tom trenutku znala da će osvojiti bronzu.

„Toliko smo bile smirene i znale smo da smo fizičke istrošene i poredeći sa Francuskinjama koje su se samo mijenjale, ipak smo pokazale da taj karakter i srce na kraju presudi, da nije na kraju fizička snaga nego koliko si mentalno jak“, rekla je Jauković.

Crnogorske rukometašice u Ljubljani osvojile su drugo evropsko odličje, nakon što su 2012. godine bile zlatne.

Imaju i olimpijsko srebro, iste godine na Igrama u Londonu.

Nastup na šampionatu osvojile su sa pet pobjeda i tri poraza.

Prvu fazu takmičenja, u grupi u Podgorici, završile su sa maksimalnim učinkom, nakon pobjeda protiv Španije 30:23, Njemačke 29:25 i Poljske 26:23.

Slavile su i protiv Rumunije, u glavnoj rundi, 35:34, dok su poražene od Francuske 27:19 i Holandije, u meču bez rezultatskog značaja, 42:25.

U polufinalu izgubile su od Danske 27:23, a u meču za bronzanu medalju slavile su protiv Francuske, nakon produžetaka, 27:25.

