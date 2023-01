Podgorica, (MINA) – Šahovska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras Keniju 3:1, u drugom kolu Paraolimpijade u Beogradu.

To je prvi trijumf crnogorskih šahista, nakon jučerašnjeg startnog poraza od Kube 3:1.

Prvi poen, a uopšte i pobjedu na turniru, upisala je debitantkinja Vera Jovanović, koja je sigurnom igrom iskoristila grub previd protivnice i zabilježila važnu pobjedu.

Njena pobjeda je podstakla i Radovana Damjanovića da slavi u efektnom matnom napadu, dok je internacionalni Predrag Nikač znalački iskoristio prednost koju je stekao u otvaranju.

Milan Ivanović je došao u dobijenu poziciju, ali manjak koncentracije u cajtnotu koštao ga je poraza.

“Važna pobjeda za nas, kojom smo potvrdili da možemo pružiti dobre stvari.

Posebno me raduje pobjeda Vere Jovanović, koja je na najbolji način zamjenila Radenka Lacmanovića.

Organizacija je na visokom nivou, i zaista je čast učestvovati na Olimpijadi i predstavljati svoju zemlju”, rekao je Nikač Sjutra je na programu treće kolo, od šest predviđenih.

Prva Paraolimpijada u istoriji šaha okupila je 26 ekipa, a Crna Gora se po startnom rejtingu nalazi na 18.

mjestu. Nastup šahovske reprezentacije Crne Gore finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta i Šahovskog saveza, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih.

