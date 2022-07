Promovisan dokumentarni film Jedrima kroz vjekove

Podgorica, (MINA) – Istorija, kultura i tradicija bisera Boke, Perasta i Gospe od Škrpjela, tema je dokumentarnog filma Jedrima kroz vjekove.

Autorski projekat Milutina Grgura i Silvije Glavić Grgur podsjeća na 571. godinu stari, jedinstven u svijetu običaj Fašinada.

Obrađuje i istoriju jedrenja u Boki i tradicionalnu jedriličarsku regatu koja prati Fašinadu.

“Jedan od ključnih momenata filmu, za čiju izuzetnu produkciju su zaslužni snimatelji Dejan,Darko i Matija Vlahović i montažer i realizator Srđan Nikolić, je storija o Maxi Jeni, najbržem sportskom jedrenjaku u Evropi”, kazao je autor Milutin Grgur.

Prema njegovim riječima, Maxi Jena je sagrađena prije 20 godina, a od prije dvije je u vlasništvu čuvene porodice jedriličara iz Kotora, Radonjić.

“Film je uvršten u zvanični program svjetskog festivala turističko-sportskog filma u Solinu, koji je na programu novembra ove godine i kandidovan za nagradu Marko Polo”, kazao je Grgur.

Film je premijerno prikazan u okviru manifestacije Fašinada kup 2023, a u organizaciji Jedriličarskog kluba Lahor Kotor i Porto Montenegro Jahting kluba.

