Potpisani stipendijski ugovori sa deset boksera

Podgorica, (MINA) – Bokserski savez potpisao je danas stipendijske ugovore sa deset talentovanih boksera i promovisao dva internacionalna stručnjaka koji će pojačati stručni štab reprezentacije, saopšteno je iz te asocijacije.

Stipendijske ugovore potpisali su Bojana Gojković (300), Petar Liješević (300), Petar Marčić (300), Stefan Savković (300), Đorđe Smolović (300), MIrko Šarčević (300), Edin Alković (200), Remzo Iković (200), Luka Gačević (200) i Tomislav Đinović (200 EUR).

Ugovor je potpisao i selektor Nikola Ružić, kao i renomirani bokserski stručnjaci Sergej Kudravcev iz Rusije i Vitalij Jarovjev iz Ukrajine.

Stipendije će biti isplaćivane za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.

Predsjednik Bokserskog saveza Crne Gore Aleksandar Klemenko kazao je da će angažovani internacionalni treneri raditi sa reprezentativcima, ali da će biti na raspolaganju i klubovima.

On je istakao da savez na taj način želi da pruži doprinos razvoju boksa u Crnoj Gori.

“Zadovoljan do sada urađenim, ali i pravcem u kojem ide crnogorski boks. Plan ma je da povećamo masovnost sportista koji se bave boksom, ali i klubova. Uz pomoć Ministarstva sporta i mladih angažovali smo inostrane stručnjake kako bi dodatno unaprijedili rad i bili dio evropskog i svjetskog vrha. Znamo koje su najbolje svjetske selekcije u boksu i želimo da dijelimo njihova iskustva”, rekao je Klemenko na konferenciji za novinare.

On je naglasio da je želja rukovodstva saveza da se otvaraju novi klubovi i jačaju postojeći, da se pruži podrška domaćim stručnjacima da napreduju i usavršavaju se.

“Ponosan sam što je potpisan ugovor i odobren od borda dorektora Budvanske rivijere, kojim nam je dodijeljen plac u tom hotelskom kompleksu za izgradnju međunarodne akademije boksa. Po idejnom projektu biće to objekat od 3,5 hiljada kvadrata koji će se nalaziti blizu hotela i plaže, a biće od velikog značaja ne samo za boks, već crnogorski sport uopšte i turizam”, rekao je Klemenko.

On je najavio da je u planu osnivanje klubova u Ulcinju i Nikšiću i istakao da je podržana inicijativa BK Podgorica za završetak radova sportskog objekta tog kluba.

“Očekujem dobre rezultate na EP za seniorke u Budvi i SP za mlade u Španiji. Želimo da stvaramo dobre uslove za rad i napredak naših boksera”, rekao je Klemenko.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević kazao je da je boks budućnost sporta u Crnoj Gori.

On je da je cijeni rezultate crnogorskih boksera i da je optimista da će se kvalifikovati na Igre u Parizu i doniteti najljepše vijesti.

“Znam vaš karakter i znam sve što savez radi, da je obnovljeno dosta klubova i puno urađeno na infrastrukturi. Ministarstvo će se truditi da vam pomogne, brzo ćemo dogovoriti adaptaciju sale u Kolašinu koja će biti trenažni centar za borilačke sportove. Trudićemo se da u gradovima sa sjajnom bokserskom tradicijom pokušamo da pomognemo”, rekao je Lalošević.

On je kazao da su crnogorski bokseri bili hit ove godine, da su izuzetno korektni, plemeniti i vaspitani.

“Pred vama je svo vrijeme ovoga svijeta i rezultat neće izustati. Na tom putu imaćete podršku i državnih instituicija”, rekao je Lalošević.

Selektor Nikola Ružić podsjetio na ostvarene rezulatate u ovoj godini, navodeći da očekuje da će do kraja 2022. oni biti još bolji.

“Mirko Šarčević je bio bronzani na EP za mlade, dok je Tomislav Đinović izgubio borbu za medqalju i završio kao peti. Na seniorskom šampionatu Evrope u Jerevanu imali smo četiri takmičara, od kojih su se dvojica borila za medalje. Vrhunac je bio na Mediteranskim igrama u Oranu, gdje su se svo troje crnogorskih boksera domogli medalje”, rekao je Ružić.

On je najavio da će ekipa na oba velika takmičenja biti maksimalno pripremljena i da će se pokazati u najboljem svjetlu.

“Nadam se da će to biti dovoljno za dobar rezultat i medalje. Učestvovaćemo na brojnim turnirima, a posebna akcenat biće na mlade takmičare”, rekao je Ružić.

Kapiten reprezentacije Petar Marčić zahvalio se čelnim ljudima Saveza na dodijeljenim stipendijama i ukazanoj pažnji.

“Sve ovo uliva nam nadu i sigurnist da savez ide pravim potem, malim i sigurnim koracima naprijed. U ime svih nas stipendista obećavam da ćemo dati svoj maksimum da opravdamo sve to i obradujemo Crnu Goru dobrim rezultatima”, rekao je Marčić.

Prisutne je pozdravio i novoimenovani vršilac dužnosti direktor direktorata za sport Zoran Jojić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS