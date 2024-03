Poraz SC Derbija u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Zagrebu od Cibone 94:82, u utakmici 21. kolu Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim prekinuo je seriju od tri trijumfa i upisao 11. poraz ove sezone.

SC Derbi je od sredine prve bio u rezultatskom zaostatku, koje je sredinom posljednjeg dijela izbosio i 12 poena (77:65).

Tim Dejana Jakare se u nastavku vratio u igru i prišao na 82:76, ali nije iskoristio dva napada pa se Cibona ponovo odlijepila na 86:76 i riješila pitanje pobjednika.

Cibonu su do osmog trijumfa vodili Krešimir Radovčić sa 20 i Matej Bošnjak sa 19 poena.

Najefikasniji u SC Derbiju bio je Igor Drobnjak sa 14, dok je Vasilije Baćović ubacio 12 poena.

Budućnost je juče u Podgorici pobijedila Igokeu 79:76, dok je Mornar dan ranije u Baru poražen od Crvene zvezde 102:66.

