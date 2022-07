Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Strazburu od Australije 9:8 (2:2, 1:1, 3:4 i 3:1), u utakmici drugog kola A grupe Super finala Svjetske lige u Strazburu.

To je prvi poraz crnogorskih vaterpolista, nakon jučerašnjeg trijumfa protiv Srbije 16:8.

Crnogorski vaterpolisti vodili su 2:0 na početku meča, a prednost od dva gola imali su i početkom posljednje četvrtine (8:6).

Australija je napravila seriju od 3:0 i došla do prvog trijumfa.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Konstantin Averka sa dva gola, dok su po jedan postigli Vlado Popadić, Stefan Vidović, Jovan Vujović, Dušan Matković, Vladan Spaić i Dušan Banićević.

U australijskom timu najbolji je bio Luk Pavilard sa pet pogodaka.

Crna Gora će u trećem kolu, sjutra u 18 sati, igrati sa Španijom.

