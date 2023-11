Poraz crnogorskih fudbalera u Budimpešti

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Budimpešti od Mađarske 3:1, u utakmici posljednjeg kola G grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Poraz na stadionu koji nosi ime legendarnog Ferenca Puškaša značio je i zvanično kraj ambicijama crnogorske selekcije da se domogne šampionata Evrope.

Izabranici selektora Miodraga Radulovića nijesu razočarali, poveli su na startu, a nakon preokreta domaćina imali su nekoliko prilika za povratak.

Crna Gora je povela golom Slobodana Rubežića u 36. minutu.

On je, nakon cenaršuta Andrije Vukčevića i asistencije Stevana Jovetića, savladao mađarskog golmana Deneša Dibuša.

Poravnao je Dominik Soboslaj u 66. minutu, nakon nekoliko driblinga i solo prodora.

Igrač Liverpula bio je strijelac i vodećeg pogotka, samo minut kasnije.

Konačan rezultat, za pobjedu i prvo mjesto u grupi, postavio je Adam Nađ u trećem minutu nadoknade.

Veliku šansu za izjednačenje, kod rezultata 2:1, imao je Milutin Osmajić, koji je nakon dodavanja Miloša Raičkovića, izašao sam ispred Dibuša, ali je loše šutirao.

Mađarski golman odlično je intervenisao i nakon pokušaja loba Jovetića.

Našadač Lećea Nikola Krstović promašio je zicer sa pet petara, a Dibuš je dva puta odlično reagovao nakon šuta Andrije Radulovića.

Na šampionat Evrope igraće i Srbija, koja je u Leskovcu igrala sa Bugarskom 2:2.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS