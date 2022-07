Poraz Budućnosti u Kopavoguru

Podgorica, (MIN) – Fudbaleri Budućnosti poraženi su večeras u Kopavoguru od islandskog Brejdabika 2:0, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Vodeći pogodak postigao je rezervista Kristin Steindorson u 88. minutu.

Domaćin je do gola mogao i nekoliko minuta ranije, ali je udarac Steindorsona izblokiran.

Konačan rezultat postavio je Hoskuldur Gunlaugson iz jedanaesterca u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.

Šansu utakmice propustio je Lazar Mijović u 71. minutu.

On je, nakon dodavanja Zorana Petrovića, izbio sam ispred golmana Antona Arija Einarsona, ali nije uspio da ga savlada.

Budućnost je meč završila sa devet igrača, nakon direktnog isključenja Andrije Ražnatovića i Luke Mirkovića, koji je dobio dva žuta kartona.

Isključen je zbog prigovora i trener Aleksandar Nedović.

Revanš je na programu narednog četvrtka u Podgorici.

Sutjeska je juče na DG areni igrala protiv Klaksvika sa Farskih Ostrva 0:0.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS