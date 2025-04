Poništite odluku i vratite grb Dečiću

Podgorica, (MINA) – Poništite odluku koju ste donijeli i vratite grb Dečiću, simbolu Tuzi, poručeno je sa protestnog skupa rukovodstvu kluba i Skupštine opštine.

Grupa entuzijasta, bivih fudbalera i sportskih radnika, navijača Dečića, okupila se danas u Tuzima da pokaže nezadovoljstvo zbog promjene grba tog fudbalskog kluba.

Član inicijativnog odbora Zejnel Muminović posebno se zahvalio na podršci bivšim fudbalerima i legendama kluba, koji su, kako je kazao, igrajući za Dečić pisali stranice istorije.

“Imam poruku, odnosno zahtjev, Skupštini opštine Tuzi i rukovodstvu kluba – poništite odluku koju ste donijeli, vratite grb koji nam pripada, vratite nam istorijski grb, vratite nam simbol mjesta. Ono što su naši preci stvarali, istorija i tradicija, ono što nam je u prsima, to nema alternativu”, rekao je Muminović.

On je poručio da neće stati i da je današnji skup samo početak borbe.

“Tuzani dugo smo spavali, neka nam je sa srećom buđenje. Razvijte zastave da se vijore, naše zajedničke boje. I Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi, hrišćani i muslimani, svi zajedno za grb. Za plavo-bijele boje. To je FK Dečić, to su Tuzi i Crna Gora”, rekao je Muminović.

Nekadašnji kapiten Dečića Demir Ramović, koji je 11 godina nosio dres tog kluba, vjeruje da će novi grb trajati koliko i njegov govor – svega par minuta.

“Imam veliku odgovornost, ali i privilegiju, da se pojavim na bini jer znam koliko volite i šta vam znači ovaj klub, njegov grb i plavo-bijele boje.

Znam, to sam i osjetio tokom 11 godina koliko sam bio u klubu. Prihvatili ste me kao svog, osjećao sam se kao kod kuće. Ne dirajte nam grb, okupili smo se jer nas boli ono što gledamo. Pokušavaju da nam otmu ono što ne može biti ničija privatna svojina”, rekao je Ramović.

On je istakao da Dečić nije nastao preko noći i da grb i plavo-bijele boje nijesu izmišljene juče.

“To je 99 godina borbe, ponosa i ljubavi, poštujte to. Grb nije samo običan znak, to je znak za koji su igrale generacije prije nas. To je štit pod kojim su Tuzi disale, a mi plakali nakon poraza i slavili nakon pobjeda. Taj grb i te boje učili su nas šta znači biti vjeran i biti svoj”, rekao je Ramović.

On je poručio da nova uprava može da vodi klub, ali nema pravo da briše istoriju od gotovo jednog vijeka.

“Bez poštovanja tradicije nema ni budućnosti. Grb se ne dira, Dečić se ne kupuje, već voli. Nećemo stati dok se ne vrati grb i boje”, rekao je Ramović.

Građanski aktivista Dževdet Pepić kazao je da svi oni koji su porasli ispod “planine, a ne brda Dečić”, imaju dvije velike svetinje – Dan opštine Tuzi 15. decembar i FK Dečić

On je podsjetio da je sadašnja vlast, nakon preuzimanja opštine, glasovima odbornika promijenila dan opštine u 1. septembar.

“Znao sam da je to početak, ali nijesam mogao ni povjerovati da će klub koji traje skoro vijek morati da mijenja grb. Grb, za koji smo svi igrali, nije bio samo Tuzi i Tuzana, već cijele Crne Gore”, rekao je Pepić.

On je naglasio da je Dečić svih njih i ne smije biti posebno ničiji.

“Ko to dira u tradiciju svih nas. Šta je glavna smetnja, da li je to petokraka, da li im smeta simbol antifašizma. Hoće li da pokažu da su veći Albanci od nas. Mi imamo crvena krvna zrnca, a neko hoće da ima crveno crna”, rekao je Pepić.

On je poručio da ostave Dečić na miru.

“Ukoliko imate novac i moć, formirajte novi klub i dajte mu kakve god hoćete boje. Dečić nije ni crnogorski, ni albanski, ni hrvatski, ni bošnjački klub, već svih nas koji ga volimo”, rekao je Pepić.

Podršku inicijativnom odboru poslali su, ne samo bivši fudbaleri Dečića, već i brojni sportisti i crnogorski reprezentativci, osvajači medalja sa najvećih svjetskih takmičenja.

Podrška je stigla i od jednog od legendi crnogorskog fudbala, čovjeka koji je rođen u Tuzima i koji je prve fudbalske korake napravio u Dečiću – Refika Šabanadžovića.

