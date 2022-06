Pobjede Dabovića, Stanišić i GPS Montenegra

Podgorica, (MINA) – Član podgoričke kompanije Tehnomaks Dabović i Dijana Stanišić iz Posebne jedinice policije pobjednici su tradicionalne manifestacije Telekom Montenegro biznis ran.

U ekipnoj konkurenciji najbolja je bila ekipa GPS Montenegro.

Zaposleni u privatnom i državnom sektoru nadmetali su se u trci na 5.000 metara na prostoru Vinskog podruma Šipčanik, a u organizaciji Multi sport akademije Majer i Biznis saport centra.

Dabović je trijumfovao u vremenu 16,25 minuta, ispred Branslava Baltića (Energy Net MNE, 17:14) i Miloša Mikića (GPS Montenegro, 17:28).

U ženskoj konkurencijio Stanišić je trku istrčala za 21 minut i 18 sekundi.

Kao drugoplasirana završila je Jelena Ivković (GPS Montenegro, 21:54), dok je treća bila Nela Milošević (UDG, 23:51).

Za ekipni plasman računata su tri najbolja rezulteta ekipe, dva muška i jednog ženskog člana, a GPS Montenegro imao je ukupnbo vrijeme sat i 21 sekundu.

Pobjednički tim činili su Miloš Mikić, Jelena Ivković i Veljko Jovančević.

Drugo mjesto osvojila je ekipa Univerziteta Donja Gorica (Milo Đukanović, Slobodan Popović, Nela Milošević) u vremenu sat, osam minuta i 28 sekundi.

Kao trećeplasirana završila Erste Banka (Božidar Vuković, Vesko Cimbaljević, Ana Smolović, 1:08:36).

Titulu Naj Fit tima osvojila je ekipa ERSTE BANKE iz Podgorice sa ukupno 64 učesnika, Crnogorski Telekom ekipa je dobila priznanje Fit vomen tima, odnosno ekipe sa najvećim brojem žena (35).

Priznanja za FIT tima dobile su kompanije koje su imale preko 30 prijavljenih – CBCG, The Chedi Hotels, UDG, Hotel Hilton, CKB i domaćin Plantaže 13. Jul.

Ekipa kompanije Entext dobila je priznanje za najbolju podršku, dok je ekipa kompanije Dormeo sa slganom Pazite naspavali smo se dobila priznanje Fancy Outfit odnosno nabolju majicu i gratis marketing kampanju kao poklon Drugačije radio stanice.

Manifestacije je okupila 1.288 trkača iz 108 crnogorskih firmi.

