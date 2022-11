Petrović u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska kik boks reprezentativka Anastazija Petrović plasirala se u četvrtfinale seniorskog Evropskog prvenstva u Antaliji.

Petrović je u prvom kolu discipline K1, kategorije do 56 kilograma, savladala Liviu Malmborg Nigard iz Švedske sa 2:1.

U borbi za medalju boriće se protiv Poljakinje Martine Kirčinjske, prvog favorita šampionata.

Na startu šampionata eliminisano su

Nemanja Čađenović (lou kik, do 71) i Lazar Klikovac (K1, do 81).

Čađenović je u dramatičnom finišu meča tijesno izgubio od Georgija Atanasova iz Bugarske.

Klikovac je jednoglasnom odlukom sudija poražen od Bugarina Teodora Hristova.

Za medalju, osim Anastazije Petrović, boriće se i Filip Sekulović i Mihailo Ćulafić, koji su se voljom žrijeba direktno našli u četvrtfinalu.

Sekulović će u meču za medalju odmjeriti snage sa Poljakom Rafalom Kaminskim, dok će rival Ćulafića biti Vito Košar iz Hrvatske.

