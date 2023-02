Pešić novi potpredsjednik ASCG, Eroviću i Madžgalju novi mandat

Podgorica, (MINA) – Igor Pešić novi je potpredsjednik Atletskog saveza, odlučeno je na konstitutivnoj sjednici Upravnog odbora (UO).

Novi mandat dobio je selektor Osman Erović, kao i sekretar Milan Madžgalj, koji će te funkcije obavljati i u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Imenovan je i stručni štab reprezentacije, koji će činiti Budimir Jestrović (sprint i štafetna trčanja), Dragoje Rajković (horizonzalni skokovi), Drago Musić (srednje i dugo trčanje), Marko Ristić (bacacke discipline), Branislav Maslovarić (planinsko i cestovno trčanje), Danijela Vojinović (višeboji) i Ivan Popović (vetikalni skokovi).

UO odlučio je da glavni savjetnik predsjedika Milorada Vuletića za sportski sektor Saveza bude Gojko Bajević.

On će biti i koordinator za izgradnju atletskog stadiona u Podgorici, kao i kordinator za školski sport na nivou Crne Gore.

Ofis menadžer saveza, kao i do sada, biće Milena Mudreša.

UO imenovao je i Takmičarsku, Disciplinsku, Marketing, Zdravstvenu i anti-doping komisiju.

Oformljerne su Komisije i za proglašenje najboljih u ASCG, prelaske atletičara, izdavanje sertifikata o ispravosti i dužina staza za trke na putu – cesti, priznavaje rekorda Crne Gore, vođenje statistike, dodjelu priznanja i stipendija u ASCG i načinu realizacije Planova i programa najboljih atletičara Savaza.

Formiran je i Sudijski odbor.

UO jednoglasno je donio odluku o visinama stipendija za sportiste Saveza po osnovu Konkursa za sufinansiranje iz Budžeta za 2023. godinu Ministartsva sporta i mladih.

Jednoglasno je u članstvo Saveza primljen Atletski klub Milenijum iz Podgorice.

