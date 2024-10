Perišić objavio spisak za dvomeč sa Albanijom

Podgorica, (MINA) – Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore Goran Perišić objavio je spisak igrača za prijateljske utakmice sa Albanijom.

Perišić je pozvao 22 igrača.

Na spisku su golmani – Ivan Božinović (Grbalj) i Ognjen Milović (Kom);

odbrana – Aleksa Karadžić (Iskra), Bodin Tomašević, Lazar Martinović (Budućnost), Lazar Maraš, Elez Adžović (Dečić Admiral bet), Miloš Vračar, Zarija Kumburović (Podgorica), Lazar Šekularac (Jedinstvo Franca) i Bojan Damjanović (Mladost Lob.bet);

vezni red – Stefan Đukanović, Andrej Camaj, Lazar Savović, Andrej Kostić (Budućnost), Danilo Vukanić (Podgorica), Danilo Ćetković (Iskra), Velid Škrijelj (Novi Pazar, Srbija), Matija Mijović (Iskra) i Marko Perović (Almerija, Španija);

Napad – Marko Tadić (Partizan, Srbija) i Filip Perović (Iskra).

Prva utakmica na programu je 11. oktobra (13.00) u Tuzima, a druga, dva dana kasnije, u Skadru (12.00).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS