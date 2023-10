Peković da što hitnije sazove sjednicu UO Saveza

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar Košarkaškog saveza (KSCG) Darko Ivanović pozvao je predsjednika Saveza Nikolu Pekovića da što hitnije sazove sjednicu tog tijela, kako bi donijeli odluke od kojih zavisi početak domaćih liga, ali i učešće mlađih reprezentativnih selekcija na šampionatima Evrope naredne godine.

Osam članova UO KSCG danas je održalo sastanak, zato što nijesu mogli da donose odluke jer sjednica nije zakazana u skladu sa Statutom KSCG.

Na sastanku su donijeti određeni zaključci i preporuke, koji će biti dostavljeni Pekoviću.

Ivanović je, na konferenciji za novinare, kazao da vjeruje da je razlog podijeljenosti među klubovima i delegatima neodržana sjednica Skupštine KSCG od 16. Juna.

On je rekao da se, nakon neuspjele prošlonedjeljne sjednice Skupštine KSCG, uvidjevši opasnost od zastoja u realizaciji osnovnih zadataka Saveza, 20. oktobra obratio mejlom Pekoviću sa urgencijom da u najkraćem roku sazove sjednicu UO u tehničkom mandatu.

Ivanović je to uradio, kako je naveo, da ne bi trpjeli klubovi, reprezentacije, a posebno lige mladih čiji je kalendar već ugrožen.

“U ovom momentu mogu reći da će, ukoliko takmičenja u mlađim kategorijama ne krenu u narednih sedam dana, djeca ostati najmanje bez polovine planiranih utakmica”, istakao je Ivanović.

On je kazao da je, kako do 23. oktobra do pred kraj radnog dana, nije dobio odgovor od Pekovića, a imajući u vidu urgenciju od klubova sa 34 potpisa, kao i dopis članova UO od istog dana, uputio mejl predsjedniku i svim članovima Upravnog odbora KSCG, sa pozivom da se danas sastanu i donesu osnovne, urgentne odluke tehničke prirode.

“Vjerujem, da sam u skladu sa pozicijom koju pokrivam i ličnom odgovornošću, učinio sve da takmičenja počnu i još jednom pozivam i apelujem na predsjednika KSCG da urgentno (u naredna tri-četiri dana) sazove sjednicu Upravnog odbora”, rekao je Ivanović.

On je naglasio da je to potrebno kako bi odblokirali takmičenja i prijavili mlađe reprezentativne selekcije za Evropska prvenstva, jer rok za prijavu ističe 2. novembra.

Kako je kazao, uzimajući u obzir zakonske rokove koje je neophodno ispoštovati, evidentno je da neodržavanjem urgentne sjednice Upravnog odbora najkasnije u naredna tri dana, šest selekcija u različitim godištima ostaju bez prijave i samim tim učešća na evropskim prvenstvima naredne godine.

Član UO, bivši predsjednik KSCG Veselin Barović, optužio je Pekovića da hoće na silu da ostane predsjednik.

“A nemamo ligu, nema finansiranja, nema sponzora. Novembarska plata se u Savezu nema od čega primiti”, rekao je Barović.

Kako je naveo, kada je Peković od njega preuzeo mandat, stanje u kasi je bilo dobro.

“Na današnji dan ovaj Savez je u minusu 300 hiljada EUR, a prihodi od države će biti u maju”, naveo je Barović.

On je istakao da se osam članova UO okupilo da bi se, kako je ocijenio, spašavalo što se spasiti može.

Barović je naveo da, iako sa osam članova imaju većinu za donošenje odluka, to ne mogu da rade jer nije po zakonu, pošto sjednicu nije zakazao predsjednik.

“Prije nekoliko dana je 30 i nešto klubova potpisalo da se sazove UO, da bi lige počele, pa izbori kad budu. Ali, Peković ne pada na pamet da zakaže sjednicu”, naveo je Barović.

Kako je kazao, klubovi plaćaju igrače a ne igraju se lige, pa se na taj način ugrožavaju svi klubovi.

