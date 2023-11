Otvoreno Evropsko ekipno prvenstvo u šahu 

Budva, (MINA) – Evropsko ekipno prvenstvo u šahu, jedan od najznačajnijih događaja u crnogorskom sportu ove godine, otvoreno je u Budvi, u hotelu Splendid, a ceremoniji je prisustvovao i neprikosnoveni broj jedan na svjetskoj listi, Magnus Karlsen.

Predsjednik Šahovskog saveza Crne Gore Jovan Milović rekao je da je ponosan zbog održavanja takmičenja.

Prema njegovim riječima, ovaj dan, dva mjeseca prije 75. rođendana Šahovskog saveza Crne Gore, najljepši je poklon svih: šahista, šahovskih zaljubljenika i prijatelja šaha, Crnoj Gori.

Milović je takmičarima poželio da osjete nadahnuće za tablom, koje Šahovski savez osjeća kao domaćin ovog prestižnog takmičenja.

Predsjednik Evropske šahovske unije, proslavljeni velemajstor Zurab Azmajparašvili rekao je da Crna Gora postaje šahovska destinacija broj jedan u Evropi.

Azmajparasvili je pohvalio i nastojanja Šahovskog saveza Crne Gore koja se tiču projekta Šah u škole, ali i cjelokupnog rada aktuelnog rukovodstva.

Potpredsjednik Vlade i ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić poželio je takmičarima ugodan boravak u Crnoj Gori.

Šćekić je zahvalio Evropskoj šahovskoj uniji na povjerenju koje je ukazala Crnoj Gori, pohvalivši rad Saveza.

Ceremoniji otvaranja prisustvovao je i neprikosnoveni broj jedan na svjetskoj listi, Magnus Karlsen, koji je nakon ceremonije bio raspoložen za slikavanje sa fanovima.

Za umjetnički dio programa bio je zadužen tTrio Nuova i sopranistkinja Milica Lalošević. Na ceremoniji je prikazan i film kao osvrt na istoriju crnogorskog šaha.

Partije prvog kola su na programu sjutra od 15 sati.

Na takmičenju nastupa 38 ekipa u muškoj i 32 ekipe u ženskoj konkurenciji. Crna Gora će imati tri ekipe u muškoj i jednu ekipu u ženskoj konkurenciji.

