Omladinac najbolji u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Karate klub Omladinac najsupješniji je učesnik prvenstva Crne Gore za poletarce, pionire i nade u Kolašinu.

Podgorički klub nastup na šampionatu završio je sa sedam zlatnih i po tri srebrne i bronzane medalje.

Omladinac je nakon deset godina vratio trofej u konkurenciji poletaraca, pionira i nada.

Kao drugoplasirani završio je podgorički klub Kobra Kai sa pet zlatnih i po dvije srebrne i bronzane medalje.

Pobjednički podijum kompletirala je Mladost iz Podgorice sa pet zlatnih i četiri bronzana odličja.

Karatisti Bara završili su kao četvrtoplasirani sa četiri zlatne, sedam srebrnih i 14 bronzanih, peto mjesto osvojio je Gorštak (4z i 9br), a šesto Potoci (3Z, 4s i 10 br).

Šampiona države u dječjim kategorijama ima 25 klubova.

Šampionat u Kolašinu okupio je 462 takmičara iz 40 klubova.

