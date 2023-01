Jadran neriješeno sa Solarisom, novi poraz Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana osvojili su bod, dok je kotorski Primorac upisao novi poraz u osmom kolu regionalne Premijer lige.

Jadran je večeras u Šibeniku igrao sa domaćim Solarisom neriješeno 8:8.

Domaćin drugog turnira do izjednačenja došao je golom Jerka Penave, tri sekunde prije kraja utakmice.

To je drugi remi hercegnovskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojoj ima i pobjedu i četiri poraza.

Najefikasniji u hercegnovskom timu bio je Vasilije Radović sa četiri, Matej Čaraje postigao dva, a po gol Danilo Radović i Matija Sladović.

Primorac je poražen od Mornara iz Splita 14:10 i upisao sedmi poraz.

Nekadašnji prvak Evrope bez bodova je u regionalnom takmičenju ove sezone.

Splitski tim do pobjede vodili su Duje Buzdovačić, Ferdinand Josip Bušelić i Duje Akrap sa po tri gola.

Najefikasniji u kotorskom timu bio je Marko Mršić sa četiri gola, dok su po dva postigli Vuk Drašković i Marko Gopčević.

Za subotu zakazani su dueli Primorca i splitskog Jadrana (11.45), odnosno Jadrana i Mornara (13.30).

