Nova sezona ABA lige startuje 1. oktobra

Podgorica, (MINA) – Nova sezona ABA lige počeće 1. oktobra, a ligaški dio šampionata biće završen 16. aprila, predviđeno je kalendarom koji je danas usvojila Skupština tog regionalnog košarkaškog takmičenja.

Budućnost Voli će u prvom kolu ugostiti Split, dok Mornar Barsko zlato gostuje Igokei, a SC Derbi ekipi Zadra.

Crnogorskog šampiona već u drugom kolu očekuje veliki derbi protiv Crvene zvezde u Beogradu.

Prvi crnogorski derbi igraće SC Derbi i Mornar u petom kolu, u desetom će se sastati dva podgorička tima, dok je u 11. kolu u Baru predviđen duel Moranara i Budućnosti.

