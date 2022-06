Nikač završio na 43. mjestu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelac Ambroz Nikač nastup na Svjetskom kupu u francuskom Satorou na 43.mjestu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Nikač je nastupio u diciplini vazdušni pištolj, u kategoriji P1.

On je iz šest serija sakupio ukupno 503 kruga.

Drugi crnogorski predstavnik, Milan Đinović, u utorak je u debitantskom nastupu, u kategoriji R1, u disciplini vazdušna puška, osvojio 24. mjesto u kvalifikacijama.

Đinović je iz ukupno šest serija imao učinak od 555,9 krugova.

Nastup parastreljačke reprezentacije Crne Gore na Svjetskom kupu finansiran je po programu POK za 2022. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

