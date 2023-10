Nikač remizirao sa Strelcovim

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahista, Predrag Nikač remizirao je sa Aleksejom Strelcovim iz Izraela u osmom kolu Svjetskog pojedinačnog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida na Rodosu.

To je njegov prvi remi na šampionatu, nakon šest pobjeda i poraza.

Igrana je holandska odbrana, a Strelocov se odlučio nakon 50 poteza borbe da vječitim šahom partiju odvede u remi.

Tim remijem Nikač je zadržao drugo mjesto uoči poslednjeg kola. Nikač ima pola poena više u odnosu na grupu od pet igrača, a u sjutrašnjem posljednjem, devetom kolu, treba mu pozitivan ishod za osvajanje medalje.

Nikača na Rodosu prati FIDE majstor Nenad Aleksić.

