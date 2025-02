Na EP u Poljskoj nastavljen kontinuitet osvajanja evropskih medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti osvajanjem šest bronzanih medalja na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore nastavili su kontinuitet dobrih rezultata i osvajanja medalja na velikim takmičenjima, saopštemo je iz Karate saveza.

Medalje su u poljskom gradu Bjelsko-Bjala osvojili

mlađi seniori Balša Vojinović i Helena Backović, juniorke Una Raković i Jovana Damjanović u borbama i Katarina Vlahović u katama i muški kadetsko-juniorski kata tim u sastavu Benjamin Aljošević, Aleksa Janjić, Ajsel Gershwitz i Aleksa Barjaktarović.

Na korak od medalje bio je i ženski kadetsko-juniorski kata tim (Viktorija Raičević, Mia Ramović i Katarina Vlahović), ali je u meču za treće mjesto doživio poraz i završio kao petoplasirani .

Vojinović, koji je bio bronzani do 60 kilograma, kazao je da mu je drago što je ponovio prošlogodišnji rezultat i osvojio treću evropsku medalju.

“Nažalost nije se u Poljskoj čula himna Crne Gore u Poljskoj, ali ovo je tek moja prva godina u konkurenciji mlađih seniora, tako da će biti prilike”, rekao je Vojinović na konferenciji za novinare.

On se zahvalio matičnom klubu Iskra, treneru i ocu Nenadu Vojinoviću, kao i selektorima Žarku Rakoviću i Almiru Cecunjaninu.

“Hvala i sparing partnerima bez kojih ne bi bilo moguće osvojiti medalju. Hvala i drugovima iz rezentacije na podršci”, rekao je Vojinović.

Raković, bronzana u konkurenciji juniorki do 66 kilograma, kazala je da je ponosna što se sa drugog uzastopnog šampionata Evrope vraća sa medaljom.

“Dokazala sam sebi da i u većoj starojnoj kategoriji mogu do medalje. Nadala sam se zlatu, ali i ovo je jedna od mojih omiljenih medalja, jer sam dokazala svoj kvalitet. Hvala mom treneru Žarku Rakoviću, selektoru Dejanu Ivanoviću, mom klubu i drugovima iz reprezentacije za podršku tokom takmičenja”, rekla je Raković, koja je prošle godine bila zlatna u konkurenciji kadetkinja.

Juniorka Jovana Damjanović (preko 66) saopštila je da je u Poljskoj osvojila svoju petu medalju sa velikih takmičenja.

“Prošle godine bila sam prvakinja Evrope, ali što se mene tiče, zadovoljna sam bronzanom medaljom.

Bio mi je cilj da još jednom potvrdim kvalitet i nastavim sa dobrim rezultatima”, rekla je Damjanović.

Mlađa seniorka Helena Backović (do 55) kazala je da ostaje žal za najsajnijom medaljom, ali da je zadovoljna nastupom u novoj konkurenciji.

“Imajući u vidu prelaz iz juniora u mlađe seniore, naravno da sam zadovoljna rezultatom. Hvala treneru i selektoru Žarku Rakoviću, bez koga sve ovo ne bi moglo. Naravno i mom Karate klubu Omladinac, kao i svim drugarima iz reprezentacije na podršci”, rekla je Backović.

Uspjeh karijere ostvarila je juniorka Katarina Vlahović u katama, koja je nakon 19 godina donijela Crnoj Gori medalju u toj diciplini, u ženskoj konkurenciji.

“Veoma sam zadovoljna nastupom i rezultatom na Evropskom prvenstvu, pokazala sam se najbolje do sada. Imala sam četiri meča, od kojih sam tri dobila. Nastup i medalju u Poljskoj biće mi samo dobar vjetar u leđa za dalji rad i napredak”, rekla je Vlahović.

Ona se zahvalila Karate klubu Iskra, selektorki Biskriki Radulović i svih personalnim trenerima Radomiru Obraniću, Srđanu Vukoviću i Marku Dučiću.

Član bronzanog kadetsko-juniorskog kata tima Benjamin Aljošević kazao je da su zadovoljni nastupom u Poljskoj, navodeći da su vjerovali da mogu i protiv Italije.

“Teško je bilo, ali bili smo stvarno dobri. Nadali smo se da možemo do finala, nažalost nijesmo uspjeli. Za treće mjesto protiv Francuske djelovali smo odlično i zasluženo došli do medalje”, rekao je Aljošević.

On smatra da u tom meču nije presudila samo sinhronizacija na tatamiju, već ogromna želja i volja njih četvorice.

“Sve je to donijelo tu medalju. Pripreme su trajale cijelu godinu, puno smo trenirali sa selektorkom Milenom Milačić i našim trenerom Almirom Cecunjaninom”, rekao je Aljošević u ime bronzanog tima.

Selektorka Milačić podsjetila je da se muški kadetsko-juniorski tim nakon dva peta mjesta prethodne dvije godine konačno domogao medalje.

Ona je kazala da je tim posebno pokazao kvalitet pobjedom protiv veroma jakog tima Francuske.

“Protiv Italije u četvrtfinalu nijesmo imali sreće da prođemo dalje. Negdje je možda i umor odigrao svoje, jer su imali dva meča, jedan za drugim. Italija ima jako dobar tim, koji ima svjetsku medalju”, rekla je Milačić.

Ona se zahvalila Karate savezu na organizaciji i svemu onome pruženom u pripremnom procesu.

Selektorka ženskog tima u katama Biseka Radulović kazala je da je ponosna što je nakon manje od godinu i po od kada je preuzela tu selekciju, osvojena i prva medalja.

“Što se tiče Vlahović, njena medalja govori dovoljno o tome koliko je bila spremna i kako je dobro odradila prvenstvo. Na korak od medalje, uprkos brojnim problemima tokom pripremnog perioda, bio je i ženski kata tim, u kojem su osim Vlahović još Viktorija Ričević i Mija Ramović. Pokazale su veliku hrabrost, dogovorile smo se da uprkos povredi Mije Ramović, stisnemo zube i odemo na prvenstvo Evrope i damo sve od sebe”, rekla je Radulović.

Direktor reprezentacije Miodrag Radunović kazao je da je u Poljskoj ostvaren sjajan uspjeh.

“Jesu izostala finala ove godine, ali moramo biti zadovoljni imajući u vidu da je bilo dosta takmičra koji su prešli iz kadetske u juniorsku konkurenciju, ili iz juniorske u seniorsku. To je doprinijelo jednim dijelom da ove medalje ne budu još i senije”, rekao je Radunović.

On je naglasio da crnogorski karate posjeduje izuzetan kvalitet, da selektorski tim i menadžment saveza radi predano na ostvarenju najvećih dometa i ciljeva na najvećim internacionalnim takvičenjima.

Radunović je pohvalio i uspjeh internacionalnog sudije Toka Raičevića, koji je tokom prvenstva stekao najveću evropsku A licencu – Refri A.

Šef delegacije Veljko Brnović saopštio je da je prvenstvo Evrope okupilo 49 država i 1225 takvičara.

“Crna Gora je sa šest bronzanih medalja zauzela sedmo mjesto na rang listi gledajući broj osvojenih medalja. Dakle, samo šest država ima više osvojenih medalja od nas. Međutim, kako se generalni plasman ne računa po broju osvojnih medalja, nego po olimpijskom standardu naš plasman je nešto niži od toga”, rekao je Brnović.

Crnogorski karate na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Poljskoj predstavljalo je 39 karatista – 28 u borbama i 11 katama.

