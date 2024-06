Mlada reprezentacija u petak sa Albanijom

Podgorica, (MINA) – Prekinuta utakmica četvrtog kola E grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, između mladih reprezentacija Crne Gore i Albanije, biće nastavljena u petak na DG areni, saopšteno je ioz Fudbalskog saveza.

Meč, koji je bio zakazan za 21. novembar prošle godine, prekinut je u 27. minutu zbog obilnih padavina u Podgorici, kod rezultata 0:0.

Prema propozicijama takmičenja, od tog minuta će biti i nastavljen meč sa istim sastavima.

Svaka promjena u sastavu računaće se kao iskorišćena izmjena.

Selektor Nikola Rakojević nije mijenjao spisak, na kojem je 21 igrač.

Pozvani su golmani – Nikola Ivezić (Lomel, Belgija), Sergej Joksimović (Jedinstvo Franca) i Šaban Kolić (Igalo);

odbrana – Damjan Dakić, Ognjen Gašević (Budućnost), Marko Franeta (Petrovac), Velimir Ljutica (Mornar), Aleksa Golubović (Rudar), Jovan Vujisić (Mladost Lob.bet) i Petar Vuković (Jezero);

vezni red – Arnel Kujović (Baden, Švajcarska), Mladen Kovačević (Jedinstvo Franca), Vasilije Adžić (Budućnost), Ognjen Bakić (Trabzon, Turska), Mario Đoljaj (Dečić Admiral bet) i Nikola Janjić (Komarno, Slovačka);

napad – Andrija Radulović (Vojvodina, Srbija), Dušan Vuković (Sutjeska Meridianbet), Damjan Mugoša (Arsenal), Balša Tošković (Lokomotiva Zagreb, Hrvatska) i Viktor Đukanović (Hamarbi, Švedska).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS