Milatović čestitao Radoviću

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastonoteniser Filip Radović nastavlja da piše istoriju paraolimpizma Crne Gore, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

Radović se danas plasirao u polufinale i obezbijedio medalju na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

“Filip Radović nakon medalje u Tokiju, i u Parizu nastavlja da piše istoriju našeg paraolimpizma! Čestitam mu na sjajnom rezultatu i obezbijeđenoj medalji za našu zemlju”, naveo je Milatović u objavi na društvenoj mreži X.

On je Radoviću poželio sreću u borbi za finale.

“Crna Gora je uz tebe”, poručio je Milatović.

