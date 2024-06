Milan Jakšić najbrži i na Kosovu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Milan Jakšić pobijedio je na trci na Kosovu, na dijelu puta Peć-Kula, koja je bodovana šampionat Centralno evropske zone (CEZ).

Jakšić je pobjedom nastavio uspješne vožnje, nakon drugog mjesta u Splitu i trijumfa sa rekordom staze u albanskoj Kruji.

On trijumfovao u Grupi 5 i učvrstio se na prvoj poziciji te konkurencije sa 68 bodova.

Jakšićeva Honda bila je najbrža od svih automobila na stazi dugoj 5,6 kilometara.

Jakšić je istakao da je bilo jako vruće i da nije bio zadovoljan svojom prvom vožnjom.

„Ali u drugoj sam nadmoćno pobijedio i potvrdio dobru formu”, rekao je Jakšic.

Naredna dva vikenda Jakšić će voziti dvije trke crnogorskog šampionata u Kolasinu i na Njegušima, a u avgustu je planirao učešće na CEZ-ovim trkama u Cazinu i Pljevljima.

