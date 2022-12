Mihailović i Leković najbolji košarkaš i košarkašica u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Vladimir Mihailović i Marija Leković najbolji su košarkaš i košarkašica u Crnoj Gori, u tradicionalnom godišnjem izboru Košarkaškog saveza.

Mihailović je dao ogroman doprinos dovim nastupima Mornar Barskog zlata u ABA ligi, ali i reprezentativnim akcijama.

Ostaće upamćenih 46 poena koje je ubacio Megi.

Leković, iako sa tek 19 godina, jedna je od lidera Budućnost Bemaksa, koja je bez poraza ove sezone u svim takmičenjima.

Igrala je i za seniorsku reprezentaciju, a mladu selekciju vodila je do zlata na B prvenstvu Evrope u Skoplju.

Najbolja košarkašica u inostranstvu je Jelena Dubljević, kapitenka seniorske reprezentacije, dok je isto priznanje u muškoj konkurenciji pripalo članu Valensije Bojanu Dubljeviću.

Najbolja mlada košarkašica je Zorana Radonjić, članica Budućnost Bemaksa i seniorske reprezentacije.

Sa mladom reprezentacijom osvojila je zlato na šampionatu u Skoplju.

Najbolji mladi košarkaš je Zoran Vučeljić, član SC Derbija i mlade bronzane selekcije.

Bio je dio i seniorske reprezentacije na EP.

Priznanje za najboljeg trenera, koje nosi ime čuvenog Polija Bojanića, dobio je Dušan Dubljević, selektor muške mlade reprezentacije.

Predsjednik Košarkaškog saveza Nikola Peković kazao je da je 2022. godina rezultatski bila kakva se samo može poželjeti.

“Evropsku bronzu donijeli su nam mladi košarkaši, na impresivan način mlade košarkašice osvojile su B prvenstvo Evrope. I ostale mlađde selekcije bile su na visokom nivou, a pioniri su slavili na šampionatu u Sloveniji”, rekao je Peković.

On je naglasio da su seniori “punili Moraču” i zajedno sa navijačima rušili velike rivale.

“Seniorke su slavile u Danskoj, kada je to bilo najpotrebnije za plasman na EP. Bilo je mnogo lijepih trenutaka koje ćemo pamtiti, ali i mnogo sjajnih koje ćemo tek doživjeti”, rekao je Peković.

