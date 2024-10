Martinović zaustavljen na startu šampionata svijeta

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Andrija Martinović bez pobjede završio je nastup na juniorskom Svjetskom prvenstvu u Dušanbeu.

On je danas u kategoriji do 100 kilograma poražen od Gage Gagadzea iz Gruzije.

Zlatnu medalju u toj kategoriji osvojio je Muhamadsodik Sodikov iz Uzbekistana, koji je u finalnom meču savladao Japanca Nozomu Mikija.

Bronzani su bili Faris Meku iz Francuske i Aždar Bagirov iz Azerbejdžana.

Martinović je bio jedini predstavnik Crne Gore u prijestonici Tadžikistana.

Šampionat je okupio 531 takmičara iz 67 država.

