Mandić: Iznenadni odlazak Šarkića nenadoknadiv gubitak

Podgorica, (MINA) – Iznenadni odlazak golmana crnogorske fudbalske reprezentacije Matije Šarkića nenadoknadiv je gubitak za njegovu porodicu i Crnu Goru, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je uputio saučešće porodici Šarkića i fudbalskoj reprezentaciji Crne Gore.

„Iznenadni odlazak mladog, požrtvovanog i izuzetno nadarenog golmana Matije Šarkića je nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu i našu zemlju“, napisao je Mandić na društvenoj mreži X.

