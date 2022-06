Lalošević: Sportisti još jednom pokazali da je Crna Gora izvorište talenata

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, čestitao je crnogorskim atletičarima Danijelu Furtuli i Kristini Rakočević na osvojenim medaljama na Prvenstvu malih država Evrope na Malti, navodeći da su još jednom pokazali da je Crna Gora izvorište talenata.

Furtula je na Malti osvojio zlatnu, a Rakočević srebrnu medalju, u bacanju diska.

“Bravo za naše sportiste koji su još jednom pokazali da je Crna Gora izvorište talenata i dobrih sportista. Ponosni smo na vas”, poručio je Lalošević, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

