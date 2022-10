Lalošević čestitao medalje Bojani Gojković i Tamari Radunović

Podgorica, (MINA) – Bojana Gojković i Tamara Radunović ponos su Budve i Crne Gore, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je čestitao crnogorskim bokserkama osvojene medalje na seniorskom prvenstvu Evrope u Budvi.

Gojković je debitantski nastup na šampionatu završila sa srebrnom, dok je Radunović osvojila bronzanu medalju.

“Bojana i Tamara, vi ste naše šampionke. Iskrene čestitke u moje lično ime i Ministarstva sporta i mladih na postignutom uspjehu. Ponovo ste dokazale da se hrabrošću i srčanom borbom ostvaruju impozantni rezultati”, kazao je Lalošević.

Lalošević je uputio čestitke i njihovom selektoru Nikoli Ružiću, kao i Bokserskom savezu Crne Gore, na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Klemenkom.

