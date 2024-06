Kunčer ostao bez podijuma zbog kazne nakon trke

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Filip Kunčer je, zbog kazne nakon trke, ostao bez trećeg mjesta u prvoj trci trećeg vikenda Renault Clio Bohemia CUP šampionata, koja je danas vožena na Slovakia ringu. Iz Kunčerovog tima su kazali da je on uzbudljivu trku na stazi Slovakia ring završio na trećem mjestu, ali je nekoliko sati kasnije, odlukom stjuarda trke, dobio kaznu od pet sekundi. “Pa je umjesto prvog podijuma u karijeri, u debitantskoj sezoni u ovom prestižnom takmičenju, na kraju zauzeo peto mjesto”, kaže se u saopštenju. Navodi se da je istu kaznu dobio je i Poljak David Dzivok, sa kojim je Kunčer bio u “duelu” na početku trke. “Naš mladi automobilista je u dramatičnih 25 minuta vodio veliku borbu sa još trojicom rivala za treću poziciju, kroz cilj je i prošao kao treći, potvrdivši potencijal i vozačku odvažnost”, kazali su iz Kunčerovog tima. Druga trka na Slovakia ringu vozi se sjutra od 16 sati i 30 minuta. (kraj) gop

