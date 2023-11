Košarkašice podržale Jelenu Dubljević

Podgorica, (MINA) – Vrijeme je za promjene u Košarkaškom savezu, a Jelena Dubljević je pravi izbor za mjesto predsjednika, stoji u pismu podrške crnogorskih košarkašica.

Dubljević i Nikola Peković kandidati su za mjesto predsjednika Košarkaškog saveza, a izborna Skupština zakazana je za sjutra.

“I kada je bila igračica i kada je bila vođa na terenu, ali i kada je trebalo pomoći svojim saigračicama i svojoj zemlji, Crnoj Gori. Crnogorska košarkaška reprezentacija je skupa sa Jelenom pronijela ime Crne Gore širom planete i vjerujemo da će, sa iskustvo i predanošću u radu, sa mjesta predsjednice Košarkaškog saveza mnogo doprinijeti novim uspjesima crnogorske muške i ženske košarke”, piše u saopštenju.

Navodi se da če Crna Gora, izborom prve žene predsjednice Košarkaškog saveza, poslati sjajnu poruku i našem društvu i našim sportskim prijateljima u inostranstvu.

Saopštenje su potpisale Milica Jovanović, Nikolina Ilić, Bojana Kovačević, Marija Leković, Jelena Bulajić, Nataša Mek, Božica Mujović, Ksenija Šćepanović, Taja Rejmer, Dragana Živković, Zorana Radonjić, Lana Vukčević, Maja i Milena Bigović, Jovana Pašić, Jelena Vučetič, Sanja Akšam i Sofija Živaljević.

Pismo podrške nije potpisala selektorka Jelena Škerović.

