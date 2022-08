Crnogorske košarkašice slavile protiv Norveške

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici selekciju Norveške 59:24, u drugom kolu B grupe Evropskog prvenstva B divizije za košarkašice do 16 godina.

To je drugi trijumf crnogorskih kadetkinja na šampionatu, nakon što su na startu bile bolje od Turske 60:58.

Crnogorsku selekciju do nove pobjede vodila je Valentina Vrcan sa 11, Jelena Bulajić je dodala devet, a poen manje Ksenija Nišavić.

Izabranice selektora Petra Stojanovića u trećem kolu, 23. avgusta, igraće sa Bugarskom.

