Dejvis novo pojačanje SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Američki košarkaš Džir Dejvis šesto je pojačanje SC Derbija za narednu sezonu, saopšteno je iz tog kluba.

Dejvis u SC Derbi dolazi sa prestižnog Sirakjuz Univerziteta, visok je 201 centimetar i ima 23 godine.

Igra na poziciji krilnog centra a u NCAA ligi se istakao kao snažan i svjestran igrač, sposoban da doprinese na obje strane terena.

Tokom univerzitetske karijere nastupao je za Delaver Blu Hens, a potom za Sirakjuz Orandž, gdje je bilježio odlične partije i bio jedan od važnih igrača u rotaciji.

Prosječno je bilježio 9,4 poena uz 4,9 skokova, 1,4 asistencije i šut za tri poena od 43,2 odsto.

SC Derbi je, prije Dejvisa, angažovao američkog beka Džastina Tarnera iz Anvila, Darijusa Džonsona, pleja koledža Centra Florida (UCF), Balšu Živanovića iz Podgorice, Aleksu Ilića iz Budućnost Volija i talentovanog Zvonimira Dujakovića iz Cibone.

SC Derbi u predstojećoj sezoni, osim u domaćim takmičenjima i AdmiralBet ABA ligi, očekuje i debi na evropskoj sceni – igraće kvalifikacije za FIBA Ligu šampiona.

