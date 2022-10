Karatistima Budućnosti 13 medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti nastup na internacionalnom turniru Vogošća open u Sarajevu završili su sa 13 medalja – tri zlatne, jednom srebrnom i devet bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su Stevan Marković (dječaci do 11 godina) i Dražen Šutović (dječaci do 12) u katama i Đurđa Todorović u borbama (do 11 godina, preko 44 kilograma).

Šutović je osvojio i srebrno odličje u konkurenciji dječaka do 13 godina, dok je Danica Radovanović bila bronzana u katama, u konkrenciji juniorki i seniorki.

Isto odličje u borbama osvojili su

senior Stefan Bajić (do 75), Dahan Bašović (dječaci do 11 godina, do 50), Lorena Bulatović (djevojčice do 10 godina, do 37), juniorka Danica Radovanović (do 48), Đurđa Todorović (djevijčice do 12, do 50), Tijana Vujisić (djevojčice do 12, do 45 kilograma) i Lazar Lazović (dječaci do 11 godina, do 50 kilograma).

Turnir u Sarajevu okupio je 550 takmičara iz 49 klubova.

