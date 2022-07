Juniori na SP u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Sofija će od 1. do 7. avgusta biti domaćin Svjetskog prvenstva u tekvondou za juniore, na kojem će nastupiti i crnogorska reprezentacija, saopšteno je iz Tekvondo saveza.

Crnu Goru će u Sofiji predstavljati pet juniora.

Za medalje boriće se Vasilije Nestorović (do 45), Benan Jusufđokaj (do 48), Mario Vuković (do 59), Vuk Vuletić (do 73) i juniorka Anđela Berišaj (do 68).

“Trenerski tim sa sportskim direktorom Fikretom Duškuom, nakon odrađenih priprema i uzimajući u obzir postignute takmičarske rezultate u prethodnom periodu, odredio je ukupno pet reprezentativaca”, saopšteno je iz Tekvondo saveza.

Prvi dio ekipe Vasilije Nestorović, Benan Jusufgjokaj i Mario Vuković, otputovao je danas za Sofiju, a predvodi je trener reprezentacije Vlado Staničić.

Žrijebom takmičenja odlučeno je da 2. avgusta nastupi Vasilije Nestorović, osvajač bronzane medalje sa Evropskog kadetskog prvenstva.

Narednog dana nastupiće Benan Jusufđokaj, kadetski prvak Balkana.

Za 4. avgust planiran je nastup Marija Vukovića, srebrnog sa Prvenstva malih država Evrope u San Marinu.

Posljednji će nastupiti Vuk Vuletić i Anđela Berišaj, koji sa trenerom Radojicom Vuletićem putuju za Sofiju 3. avgusta.

Njihov nastup predviđen je za 6. i 7. avgusta.

“Od njih očekujemo odlične nastupe, čime bi opravdali povjerenje selektora i trenrskog tima. Vuletiće je zvanični evropski šampion Malih zemalja Evropei petoplasirani na Evropskoj juniorskoj rang listi. Berišaj je prvakinja Balkana i prvorangirana na Evropskoj juniorskoj rang listi za 2022.godinu. Osvajač je mnogobrojnih bodovnih i rangirnig G međunarodnih turira iz Kalendara WT-a”, piše u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS