Jakša Krivokapić bronzani u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniski reprezentativac Jakša Krivokapić osvojio je bronzanu medalju na međunarodnom WTT juniorskom turniru u Sarajevu, u konkurenciji igrača do 17 godina.

Nastup u Sarajevu obilježio je velikim trijumfom protiv Iranca Benjamina Faraija 3:2 u setovima, u osmini finala.

Bilo je to najveće iznenađenje turnira, jer je Krivokapić eliminisao Iranca koji je nedavno savladao prvog igraca svijeta Kineza Van Chuqvina.

Krivokašić je gubio 9:7 u odlučujućem setu, ali je napravio preokret i slavio veliki trijumf 3:2.

U četvrtfinalu je porazio Slovaka Jakuba Holubčika 3:1, a u polufinalu izgubio je od Švajcarca Luisa Foglera, koji je kasnije osvojio sarajevski turnir.

“Krivokapić je odlično odigrao turnir. Napravio je seriju odličnih mečeva i zabilježio veliku pobjedu protiv Iranca. Cijela dvorana navijala je u tom meču za našeg reprezentativca koji je ostvario podvig i najavio veliki potencijal”, kazao je selektor Saša Dragaš.

Na sarajevskom WTT turniru crnogorski stoni tenis predstavljao je i Stefan Radonjić, kiji je uspješno prebrodio grupno takmičenje, prošao među 16 najboljih, ali je potom izgubio od predstavika Indije.

