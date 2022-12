Hrvatska neriješeno sa Belgijom, Maroku prvo mjesto

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Maroka i Hrvatske plasirali su se iz F grupe u osminu finala Svjetskog prvenstva u Kataru.

Maroko je danas u Dohi, u trećem kolu, savladao Kanadu 2:1 i zahvaljujući remiju Hrvatske kao prvoplasirani izborio mjesto među 16 najboljih.

To je drugi trijumf selekcije Maroka na šampionatu, nakon što je slavio i protiv Belgije 2:0. Upisao je i remi sa Hrvatskom 0:0.

Maroko je, do prvog plasmana u nokaut fazu na šampionatima svijeta nakon 36 godina, došao golovima KakimaZiješanu 4. i Jusufa En Nesirija u 23. minutu Hrvatska je u posljednjem kolu igrala sa Belgijom neriješeno 0:0.

Takmičenje u grupi završila je kao drugopasirana sa pobjedom i dva remija. Rivali Maroka i Hrvatske u nokaut fazi biće poznati nakon trećeg kola u grupi E i duela Kostarike i Njemačke, odnosno Japana i Španije.

Nakon završetka takmičenja u grupama A, B, C i D, poznata su četiri para osmine finala. Sastaće se: Engleska – Senegal, Sjedinjene Američke Države – Holandija, Argentina – Australija i Poljska – Francuska.

