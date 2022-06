Gugolj na Evropskim Igrama mladih paraolimpijaca

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Uroš Gugolj nastupiće na Evropskim igrama mladih paraolimpijaca, koje će od 27.juna do 4. jula biti održane u finskom olimpijskom i paraaolimpijskom centru Pajulahti, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Gugolj je završne pripreme odradio na Cetinju, gdje proteklih deset dana trenirao sa trenerom Čedomirom Damjanovićem.

Damjanović je kazao da rade punim tempom dva puta na dan i da će Gugolj spremno dočekati igre mladih.

“Nadam se da će nastaviti trofejni niz Filipa Radovića koji je dva puta bio zlatni na Evropskim igrama u konkurenciji igrača do 23 godine”, kazao je Damjanović.

Crnu Goru će u Helsinkiju predstavljati i plivači Iskra Dedivanović i Andrija Đurović, koje će predvoditi trener reprezentacije Boško Radulović.

U Finskoj se očekuje nastup preko 450 takmičara iz 27 država Evrope, koji će se takmičiti u devet sportova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS