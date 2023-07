Gojković drugi na Evropskom kupu u Slovačkoj

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parabiciklista Danilo Gojković kao drugoplasirani završio je nastup na Evropskom kupu u slovačkom Puhovu.

On se takmičio u drumskom parabiciklizmu, u kategoriji C1. Vozio je trku na hronometar, dugu 15 kilometara.

Osvojio je 26 bodova koji se računaju za Paraolimpijske igre.

Nastup Gojkovića u Puhovu finansira se po programu Paraolimpijskog komitetas za 2023. godinu koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih.

