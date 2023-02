Furtula i Đurović na pripremama u Medulinu

Podgorica, (MINA) – Crnogorskim bacačima Danijelu Furtuli i Tomašu Đuroviću prvi test urađenog na pripremama u Baru i Medulinu biće Zimski kup bacača 5. marta u Baru i sedam dana kasnije na Evropskom kupu u Portugalu, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Crnogorski rekorderi, Danijel Furtula u bacanju diska i Tomaš Đurović u bacanju kugle, nakon jednomjesečnih priprema u Baru, već deset dana pripremaju se u olimpijskom hrvatskom kampu za pripremu sportista u Medulinu.

Furtula i Đurović, koji su na pripremama u organizaciji Atletskog saveza, boraviće u Medulinu 21 dan.

“Pripremamo se za mnogobrojna takmičenja koja nas očekuju ove godine na međunarodnoj sceni, a najznačajnije je Svjetsko prvenstvo u Budimpešti. Zajedno sa kolegom Tomašem Đurovićem maksimalno se pripremamo i zadovoljni smo sa dosadašnjim tokom priprema. Imamo idealne uslove za rad”, rekao je Furtula.

