Ulaznice od sjutra u prodaji

Podgorica, (MINA) – Prodaja ulaznica za utakmicu pretposljednjeg kola G grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, između Crne Gore i Litvanije, počeće sjutra, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da se ulaznice mogu kupiti na biletarnici podgoričkog Sportskog centra Morača.

Prodavaće se sjutra od deset do 18, a na dan utakmice (subota) od deset do početka meča.

“Ulaznice će se prodavati po cijeni od tri EUR za sjevernu i južnu tribinu, kao i za sektore A i G na istočnoj tribini. Za sektore B, C, D, E i F ulaznice će koštati pet EUR. Za ulazak na sektore A i F na zapadnoj tribini treba izdvojiti pet, za B i E šest, a za sektore C i D osam EUR”, saopšteno je iz Fudbalskog saveta.

Utakmica između Crne Gore i Litvanije biće odigrana u četvrtak u 20 sati i 45 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS